Aile içi şiddet korkunç bir cinayetle bitti. Bir barakada silahla vurulmuş halde bulunan adamın, tartışma anında oğlu tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan acı olay, baba-oğul arasında yaşanan kavganın ardından kanlı sonlandı.

Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi’nde, Sarbak Metal Anadolu Lisesi’nin karşısındaki boş arazide bulunan barakada yaşayan 44 yaşındaki Sinan Gündoğdu, silahla vurulmuş halde bulundu

Çevredekilerin silah sesini duymasının ardından yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gündoğdu, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri incelemesinde herhangi bir silah bulunmayan barakada, jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın titiz çalışmaları ardından cinayetin, maktulün oğlu Yusuf Gündoğdu tarafından işlendiği bildirildi. Cinayette kullanılan silah ise boş bir arazide bulundu.

Cinayet gecesi hastaneye gelen ve gözyaşlarına boğulan Yusuf Gündoğdu, kısa zaman içerisinde gözaltına alındı. Anne, kardeş ve yenge de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

İlk ifadesinde iki ay önce askerden geldiğini söyleyen Yusuf Gündoğdu, babasının annesine sürekli şiddet uyguladığını, olay günü de annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartışma çıktığını bildirdi. Öfkesine yenik düştüğünü söyleyen Gündoğdu, bu sırada silahla ateş ederek babasını öldürdüğünü kabul etti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Gündoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne, kardeş ve yenge ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.