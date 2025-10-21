Çorum’da tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, 19 Ekim’de Kamışlı Evler 5. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Y. ile daha önce çeşitli konularda sık sık tartıştığı öğrenilen oğlu M.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., yanında bulunan tüfekle babası Yaşar Y.’ye ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yaşar Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Babasını öldürdükten sonra kaçan zanlı ise Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Çorum Adliyesi’ne sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.