Arslan'ın babasına şiddet uyguladığı anları paylaşması, kamuoyunda büyük tepki topladı.

Geçtiğimiz aylarda hakkında açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 2024 Aralık ayında, kliplerinde yasaklı madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan Arslan, üç ay sonra tahliye edilmişti. Bu sürecin ardından anne Arzu Girgin ve baba Gazi Arslan, mahkeme kararıyla oğulları Ekin Can Arslan’ın vesayetini aldı.

Vesayet kararına tepki gösteren Arslan, babasına fiziksel şiddet uyguladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" ifadelerini kullandı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterdi. Şiddet içerikli görüntülerin yetkililer tarafından ihbar olarak değerlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

RAPÇİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Ekin Can Arslan, 18 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde doğdu. "Sansar Salvo" sahne adıyla tanınan sanatçı, özellikle yer altı rap camiasında kendine has tarzı ve sözleriyle öne çıktı. Aslen Malatyalı olan Arslan, müzik kariyerine 2001 yılında başladı ve bugüne kadar birçok albüm ve projeye imza attı. “Sistem” ve “Karanlık Sokaklar” gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Babasının ismi Gazi Arslan olarak biliniyor. Aile arasında yaşanan gerginliklerin son dönemde kamuoyuna yansıması, sanatçının özel hayatını yeniden gündeme taşıdı.