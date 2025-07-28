Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası Gülenin babası onu çiçeklerle karşıladı. Türkiye'nin takdirini toplayan Gülen, sosyal medya platformlarında da sayısız güzel yorumlar aldı.

Merkeze bağlı Bahçe köyünde yaşayan geçimlerini ise hayvancılıkla sağlayan Gülşah ve Mehmet Emin Gülen çiftinin 7 çocuğundan 4’üncüsü olan Çimen Gülen, YKS'nin ilk oturumunun ardından Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden çıkışta babası onu çiçeklerle karşıladı.

Babasının elindeki çiçeklerle kendisine doğru koşarak geldiğini gören Gülen, gözyaşlarını tutamadı.

Annesi Gülşah Gülen’in de heyecanla koştuğu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla çekilerek görüntüler sosyal medya platformların da paylaşıldı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılım sağlayan Gülen'in babası yarışmada Çimen'e destekçisi olarak yarışmaya geldi.

Mehmet Emin Gülen ''Orayı hiç terk etmedim. Sınavdan çıkana kadar. Haberim yoktu. Millet de beni kamerayla çekiyordu. Sonra Çimen çıktı, öyle bir duygu yaşadım anlatamam. Muş'un hepsini bana verselerdi o kadar sevinemezdim. Sen kazanmışsın, kazanmamışsın önemli değil. Birbirimize sahip çıkmak destek vermek. Kadınlara karşı değer vermek çok önemli ben çobanım ama kadınlar çok değerli. Bugünün kızıdır yarının annesidir. Öbür gün ninesi oluyor. Keşke ben de okusaydım. Beni beğenenler, yorumlar atanlar oluyor. Sevgi ve saygımı iletiyorum.'' İfadelerini kullanarak Türkiye’nin kalbini bir kez daha kazandı.