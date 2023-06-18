Başkan Ünal, “Her insanın hayatında model olarak seçtiği, hayatın tüm zorluklarını ondan öğrendiği bir çınarı vardır. Babalar, evlatlarının ve ailelerinin çınarlarıdır” dedi.

Ünal, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Toplumda değerleri hiçbir zenginlikle ölçülemeyecek olan babaların, güçlü bir aile yapısının da temelini oluşturur. Ailede huzurun ve mutluluğunun devamlılığı yönünde hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ve ömrünü çocukları ve ailesi için vakfeden babalarımız, yüreklerinde taşıdıkları sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörüyü evlatlarından hiçbir zaman esirgemezler. Tecrübeleriyle de her zaman bir rehber olmaktadır. Acılı günlerimizde üzülen, sevinçlerimizi birlikte paylaşan ve bizleri mutlu gördükçe daha da bahtiyar olan babalarımıza, bizler için ne kadar değerli olduklarını, hayatımızın her evresinde kendilerine göstermeliyiz. Babalarımız, bizlere hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı, güzellikleri paylaşmayı öğreten, ailenin koruyucusu ve kollayıcısı olan en değerli varlıklarımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle Hiçbir karşılık beklemeden yaşam boyu varlıklarıyla bize güç veren, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları başta olmak üzere, kendi babamın ve tüm babaların ‘Babalar Gününü’ en içten duygularımla kutluyor; aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum.” Alpaslan Demir