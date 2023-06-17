Babalar Gününe özel Sorgun Şehir Meydanında sinema gösterimi yapılacak.

“Sen Benim Her Şeyimsin” filmi Babalar Gününe özel olarak kent meydanında vatandaşlarla buluşturulacak.

FİLME DAVET

18 Haziran Pazar günü saat 20.00’da Şakir Efendi Şehir Meydanında gösterimi yapılacak film için açıklamada bulunan Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, bütün vatandaşları kent meydanına davet etti.

Konu ile alakalı açıklamada bulunan Başkan Ekinci, “Bazı süper kahramanların pelerini yoktur. Onlara ‘baba’ denir! Bu babalar gününde tüm babalar ve çocuklarla birlikte film izleyip mısır yiyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

FİLM ÖZETİ

Babalar Günü’nde açık havada vatandaşlara sunulacak olan “Sen Benim Her Şeyimsin” isimli filmin özeti ise şu şekilde: “Çok küçük yaştayken öksüz kalan Sedat, babasının ona öğrettiği en önemli dersi, ‘korkunun gözünün içine bakmadığın sürece onu yenemezsin’ mottosunu beynine kazır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün bu sakin hayatı bir anda değişiverir. Günü birlik ilişkilerinden biri olan Pınar, Sedat'ın kucağına bir bebek bırakıp aynı hızla ortadan kaybolur. İstanbul'a gelip Birol sayesinde iş bulan Sedat'ın hayatı artık kızının etrafında dönmektedir. Baba ve kızın masal gibi geçen eğlenceli hayatları annenin tekrar ortaya çıkmasıyla bir kez daha kaos haline döner. Yönetmen koltuğunda Tolga Örnek'in oturduğu filmin başrolünü Tolga Çevik üstlenirken, filmin kadrosunda kendisine kızı Tuna Çevik, Melis Birkan ve Cengiz Bozkurt eşlik ediyor.”

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babalar gününün hikayesi şu şekilde: “Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir. Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dinî özelliklerinin dışına çıkmıştır.” Melike Aslı Arslan