Konya'da baba ve oğlunu silahla vurarak öldüren cinayet şüphelisi, saklandığı mısır tarlasında yakalandı. Olay, dün saat 08.30 civarlarında merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11) evlerinin bahçesinde 51 AEL 448 plakalı otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğradı.

Mermilerin hedefi olan baba Mehmet Koçyiğit olay yerinde hayatını yitirirken, oğlu Servet Koçyiğit de kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ne kurtarılamayarak hayatını yitirdi.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından şüphelinin 60 yaşındaki Hıdır A. olduğu bildirildi.

Şüphelinin gidebileceği adresleri belirleyen ekipler, şahsın merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Mahallede yapılan inceleme sırasında zanlı, mısır tarlası içerisinde saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.