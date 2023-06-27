Şehrin tek tarihi çarşısı Uzun Çarşı’da işe sabah namazıyla başlayan baba ve oğlunun bıçak bileme mesaisi gece geç saatlere kadar sürüyor. Bayram arifesinde şehrin merkezinde ciddi oranda yoğunluk oluşurken, vatandaşlar da bir yandan bayram alışverişi yapıp, öte yandan da kurbanlık almaya çalışıyor. Babasından öğrendiği mesleğini 31 yıldır sürdüren Murat İşeri, vatandaşların bıçak bileme işini son güne bırakmalarından dolayı tarihi çarşıda yoğunluğun oluştuğunu belirtti. İşeri açıklamasında, "20 gündür bıçak bileme yapıyorum. Vatandaşlarımız bıçaklarını erken getirselerdi yoğunluk da ciddi oranda oluşmazdı. Mesleğim babamdan geldi. Bayram arifelerinde oluşan yoğunluk nedeniyle yardımcı oluyor" dedi.

Babası oğluna öğretti, oğlu da oğluna öğretiyor

Kırşehir’de marangozluk yanında bıçak bileme de yapan Cemal İşeri, oğluna mesleğini öğrettiğini ve bayram yoğunluğu nedeniyle sabah namazında başlayan mesailerinin gece geç saatlere dek sürdüğünü aktardı. Kırşehir’de bıçaklarını bileten vatandaşlar ise baba ve oğlunun işçiliklerine güvendiklerini ve tercihlerini onlardan yana kullandıklarını söyledi. İHA