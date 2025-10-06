Edinilen bilgiye göre, tarlaya gitmek için traktörle evden ayrılan baba Mustafa S. (65) ve Yusuf S. (34), römorku bağladıkları traktörle yola çıktı.

Yusuf S. idaresindeki traktör Manastır Vadisi Sokak’a geldiğinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole önce devrildi, sonra takla atarak araziye düştü.

Kazada baba ve oğlu ağır yaralanırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi Aşağı Mahalle Manastır Vadisi Sokak’ta meydana geldi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı baba ve oğluna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.