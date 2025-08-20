23 yaşındaki Mehmet Sargın, evinde başı çekyatın altına sıkışmış halde ölü halde bulundu. Acı olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki bir evde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Sargın (23), gece saatlerinde işlettiği kıraathaneyi kapatmasının ardından babası ile yaşadığı evine gitti.

Baba Yusuf Sargın, iki katlı evin birinci katında yaşayan oğlunu sabah saatlerinde uyandırmak için alt kata indi.

Oğlu Mehmet'i başı çekyatın altına sıkışmış ve hareketsiz şekilde karşılaşan baba, 112’ye haber verdi. Olay yerine 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri şahsın hayatını yitirdiğini belirledi.

Başından yaralı olduğu tespit edilen gencin cenazesi savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikatı sürüyor.