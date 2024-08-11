Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan klasik Türk filmi Baba Bizi Eversene hakkında merak edilen sorular yanıt buldu. Filmin çekildiği yerler, oyuncu kadrosu ve yapım yılı gibi detaylar sıkça araştırılıyor.

Baba Bizi Eversene filmi, 1975 yılında çekilmiş ve aynı yıl sinemalarda gösterime girmiştir. Komedi türündeki bu yapım, 97 dakika süren eğlenceli bir hikayeyi anlatıyor. Filmde, birbirine aşık iki gencin, evlenebilmek için söyledikleri bir yalanla başlayan ve ardından gelişen olaylar konu ediliyor. Başarılı bir fabrikatör olan Mahir, fabrikanın sahibi Fazıl Bey’in kızı Sevim’e aşık olur. Ancak Fazıl Bey, bu ilişkiye karşı çıkar. Olaylar, Fazıl Bey’in küçük oğlu Erol’un başının belaya girmesiyle farklı bir hal alır ve Sevim ile Mahir devreye girer.

Filmin yönetmenliğini Oksal Pekmezoğlu üstlenirken, senaryosu Ahmet Üstel tarafından kaleme alındı. Yapımcı koltuğunda ise Hürrem Erman oturuyor. Baba Bizi Eversene, aynı zamanda ünlü sanatçı Barış Manço’nun rol aldığı ilk ve tek film olma özelliğini taşıyor. Filmin müzikleri de Barış Manço ve Kurtalan Ekspres tarafından hazırlandı.

BABA BİZİ EVERSENE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilmiştir. İstanbul’da, Mahir ve Leman’ın oturduğu köşk Üsküdar Altunizade’de yer alıyor. Ayrıca, Fazıl Bey ve ailesinin yaşadığı ev ise Bakırköy Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunuyor. İzmir’de ise Kordon Boyu ve İzmir Enternasyonal Fuarı çevresinde çekim setleri kurulmuştur. Araç kovalama sahneleri ise Ataköy’de yapılmıştır.

BABA BİZİ EVERSENE OYUNCU KADROSU

Barış Manço – Mahir

Meral Zeren – Sevim

Hulusi Kentmen – Fazıl Bey

Serpil Nur – Şermin

Sinan Ecer – Erol

Bilge Zobu – Tamburi Sami Bey

Diler Saraç – Nevin

Ali Cağaloğlu – Karhan

Feridun Çölgeçen – Komiser

Hakkı Kıvanç – Pazarcı

Ahmet Kostarika – Pazarcı

Muammer Gözalan – Müşteri

1975 yapımı bu unutulmaz film, hem nostaljik anıları canlandırıyor hem de yeni nesil sinemaseverlere klasik Türk sinemasını tanıtıyor.