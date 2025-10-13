Alkollü araç kullanan ve trafikte şiddet eylemine karışan sürücülere daha ağır yaptırımlar yolda.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çarşamba günü yeni yasama yılına başlarken, kamuoyunda uzun süredir tartışılan 11. Yargı Paketi gündemin en sıcak başlıklarından biri olacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin özellikle trafik güvenliği, bilişim suçları ve çocuk suçluluğu konularında önemli düzenlemeler içerdiğini açıkladı.

Trafikte şiddete ayrı suç tanımı geliyor

Yeni yargı paketinde en dikkat çeken maddelerden biri, trafikte sıkça yaşanan şiddet olaylarına ilişkin düzenleme oldu. Bakan Tunç’un açıklamasına göre, trafikte “yol kesme”, “araç veya sürücüye saldırı” gibi eylemler artık ayrı bir suç başlığı altında değerlendirilecek.

Bu değişiklikle birlikte, trafikte tehdit oluşturan sürücülere daha ağır cezalar uygulanacak.

Uzmanlara göre, bu adım “cezasızlık algısını” ortadan kaldırarak hem trafik güvenliğini artıracak hem de caydırıcılığı güçlendirecek.

Trafik güvenliği uzmanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, “Trafikte şiddet olaylarının artık ayrı bir suç olarak tanımlanması, uzun süredir beklenen bir düzenlemeydi. Bu sayede sürücüler, trafikte sorumluluk bilinciyle hareket etmeye teşvik edilecek” değerlendirmesinde bulundu.

B sınıfı ehliyet sahipleri için yeni yaptırımlar

Yargı paketinin bir diğer önemli maddesi, B sınıfı sürücü belgesine sahip olanları doğrudan ilgilendiriyor.

Mevcut uygulamaya göre, beş yıl içinde üç kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülerin ehliyetleri belirli sürelerle iptal ediliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, bu iptal süreleri yarı oranında artırılacak.

Ayrıca, alkol testi yapılmasını reddeden sürücüler için de yaptırımlar ağırlaştırılacak.

Adalet Bakanlığı kaynakları, söz konusu değişikliğin alkollü araç kullanımına karşı caydırıcılığı artırmayı amaçladığını vurguluyor.

Plaka değişikliklerinde yeni dönem

Yeni yargı paketinde, araç plakalarına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre, sahte veya yanıltıcı plaka değişikliklerine karşı yeni önlemler getirilecek.

Düzenleme kapsamında, plaka manipülasyonu yapanlara yönelik para ve hapis cezalarının artırılması gündemde.

Trafik uzmanları, sahte plaka kullanımının organize suçlardan trafik kazalarına kadar geniş bir alanda sorun yarattığını, yeni düzenlemenin bu alanda önemli bir denetim mekanizması oluşturacağını belirtiyor.

Trafiğin yanı sıra yargı sisteminde de reformlar geliyor

11. Yargı Paketi yalnızca trafik düzenlemeleriyle sınırlı kalmayacak. Pakette ayrıca:

Bilişim suçlarına yönelik cezaların ağırlaştırılması,

Çocuk suçluluğunun önlenmesi için yeni tedbirler,

Mağdurların korunmasını esas alan yargısal mekanizmalar yer alacak.

Adalet Bakanı Tunç, düzenlemelerin amacının “adalet sisteminde etkinliği artırmak ve vatandaşın yargıya güvenini güçlendirmek” olduğunu ifade etti.

Toplumun beklentisi: Daha güvenli yollar

Türkiye’de her yıl binlerce trafik kazasının yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, kazaların önemli bir kısmının alkollü sürüş ve trafikteki şiddet olaylarından kaynaklandığını belirtiyor.

Prof. Dr. Yılmaz, “Alkollü sürüşte tekrarlayan ihlallerin ceza sürelerinin artırılması, toplumda caydırıcı bir mesaj verecektir. Ayrıca trafikte yaşanan şiddet olaylarının ayrı bir suç olarak değerlendirilmesi, sürücülerin sorumluluk duygusunu güçlendirecek” dedi.

Vatandaşlara uyarı: Yeni kurallar yakında yürürlükte

Adalet Bakanlığı, yargı paketinin önümüzdeki haftalarda Meclis gündemine gelmesiyle birlikte yasalaşmasının beklendiğini açıkladı.

Uzmanlar, düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, sürücülerin yeni kurallara uyum sağlaması gerektiğini vurguluyor.

Yeni paketle birlikte hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli bir trafik ortamı oluşturulması hedefleniyor.