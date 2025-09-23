Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Sevkan Gürkan, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, esnafın günlük yaşamında karşılaştığı görünmeyen zorluklara dikkat çekti.

Başkan Gürkan, esnaflığın yalnızca işyerinde görülen faaliyetlerden ibaret olmadığını belirtti.

Gürkan, “Esnafın yaşadığı zorluklar, sadece dükkân kapısında gözle görülmez. İşletmelerdeki planlama sıkıntıları, ani maliyet artışları ve öngörülmeyen pazar dalgalanmaları, küçük işletmeleri her gün sınırlarla karşı karşıya bırakıyor. Bu koşullar altında işini dürüstçe yürütmeye çalışan her esnaf, büyük bir emek gösteriyor” dedi.

Ahilik kültürünün günümüzde de önemini koruduğunu vurgulayan Gürkan, “Ahilik sadece kutlanacak bir hafta değil; esnafın yanında durmayı, onların sorunlarını duyurmayı ve çözüm yollarını desteklemeyi gerektirir. Gerçek anlamda Ahilik, sözde değil, uygulamada hissedilmelidir” ifadelerini kullandı.

Gürkan, açıklamasını Yozgat’taki küçük işletmelerin emeklerinin görünür kılınacağı, destekleneceği ve sürdürülebilir bir ekonomik zeminde faaliyetlerini sürdürebileceği bir gelecek dileğiyle tamamladı.