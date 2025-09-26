Beyaz Kelebekler grubunun solistliğini yapan Gencebay, 1980 yapımı Beni Böyle Sev filminde başrol oynamıştı.

Müzik Kariyerine Beyaz Kelebekler ile Başladı

Doğum adı Azize Atalay olan sanatçı, küçük yaşta keman ve mandolin çalmayı öğrendi. 1967-1969 yılları arasında Beyaz Kelebekler grubunda solistlik yaptı. “Sen Gidince”, “Kara Kız” ve “Dertliyim Arkadaş” gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaştı.

Gencebay, solo kariyerinde de aşk ve ayrılık temalı şarkılarla öne çıktı. “Damarımda Kanımsın”, “Lanet Olsun Bu Aşka”, “Ayrılmasak Ne Çıkar”, “Kelebeğim” ve “Sevdim De Ne Oldu” gibi eserleri dönemin sevilen plakları arasında yer aldı.

Sinema Deneyimi

Sanatçı, 1980 yılında Beni Böyle Sev filminde başrol oynayarak sinema dünyasına da adım attı. Filmde oyunculuğunun yanı sıra müzikal performansıyla da dikkat çekti.

Özel Hayatı

Azize Gencebay, Orhan Gencebay ile tanışmasının ardından 1966’da evlendi. Çiftin 1970 yılında Altan adını verdikleri bir oğlu oldu. 1977’de yollarını ayıran ikili, boşanmanın ardından da sanat camiasında anılmaya devam etti.

Sanatçı, 1984’te sanayici Hasan Çolakoğlu ile ikinci evliliğini yaptı ancak bu evlilik de ayrılıkla sonuçlandı.

Son Yılları

Uzun süredir sahne hayatından uzak olan Azize Gencebay, geçmişteki eserleriyle hatırlanıyor. Orhan Gencebay’ın bazı şarkılarının kendisine ithaf edildiği iddiaları ve nostaljik eserleriyle adını Türk müzik tarihinde korumaya devam ediyor.