Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın damadı olan Gordi, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Murat Gordi, 2010 yılında Aziz Yıldırım’ın küçük kızı Gülşah Yıldırım ile evlendi. Çiftin düğünü, İstanbul’daki Four Seasons Bosphorus Oteli’nde düzenlenmiş ve nikâhı dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıymıştı. Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen Gordi, Yıldırım ailesinin iş dünyasındaki yatırımlarında da aktif rol alıyor.

İŞ HAYATI

Murat Gordi, denizcilik, hayvancılık ve bitkisel sağlık ürünleri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir iş insanı. 2011 yılında Aziz Yıldırım’ın diğer damadı Mehmet Gamgam ile birlikte Şahdem Denizcilik ve Ticaret şirketini kurdu. Bu şirket, deniz taşımacılığı ve gemi inşası alanlarında hizmet veriyor.

Ayrıca, Gordi’nin Aziz Yıldırım’ın CEO’su olduğu Dearsan Tersanesi ile de iş ilişkisi bulunuyor. Dearsan, son yıllarda Nijerya ve Türkmenistan gibi ülkelere savaş gemisi ve karakol botu ihracatıyla dikkat çekti.

Gordi’nin bir diğer girişimi ise hayvancılık sektöründe. Balıkesir’de kurulan Şahdem Süt Entegre Hayvancılık şirketinde, babası Mehmet Gordi ile birlikte faaliyet gösteriyor. Şirket, yaklaşık 500 büyükbaş hayvanla süt üretimi yapıyor.

Bitkisel sağlık ve kozmetik alanında da yatırımları bulunan Gordi, 2013 yılında Şahdem Bitkisel Aromalı Sağlık Ürünleri Kozmetik isimli şirketi kurdu. Eşi Gülşah Yıldırım Gordi, bu şirkette yönetici olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKIŞI

Murat Gordi, 6 Mayıs’ta sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul çağrısında bulundu. Kongre üyelerine noter yoluyla imza verme çağrısı yapan Gordi’nin bu çıkışı, sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandırdı.

KAÇ YAŞINDA?

Gordi’nin doğum tarihi veya yaşıyla ilgili kamuoyuna açık, kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak, 2010 yılında evlenmiş ve üç çocuk sahibi olduğu biliniyor. Bu bilgiler doğrultusunda, Gordi’nin 40’lı yaşlarının başında olduğu tahmin ediliyor. Aile yaşamına dair detaylar sınırlı olup, çocuklarının isimleri basına yansımış değil.