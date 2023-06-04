TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rzayev, Azerbaycan Büyükelçiliği Müsteşarı Eldar Aliyev, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kabaklı, davetliler ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, yüzyıllardır kullanılan Türk dilinin bugüne ulaşmasında en büyük payın Türk halklarının sözlü ve yazılı edebiyata, şair, yazar ve edebiyatçılara sahip olmasından kaynaklandığını söyledi.

Rzayev'in "özel bir değer" ve "özel yetenek sahibi" olduğunu belirten Raev, "Her milletin, milletin ruhu haline gelmiş ve milletin sembolü olan insanları vardır. Ben, Anar’ı böyle bir asilzade insan olarak bildim. Milletin yüzü, onuru ve manevi lideri gibi büyük sözler, Anar alime yakışır. Çünkü onun hayatı ve kaderi, hayata bakış açısı ve duruşu, vatanseverliği bunun açık bir delilidir." ifadesini kullandı.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Kabaklı, Vakfın kuruluşundan bu yana Türk dünyasına hep gönül gözüyle baktıklarını, Azerbaycan’ı, Kazakistan’ı, Kırgızistan’ı, Özbekistan’ı, Türkmenistan’ı hep vatan bildiklerini ve bu coğrafyanın değerlerini kendi değerleri bildiklerini vurguladı.

Azerbaycan Büyükelçiliği Müsteşarı Aliyev de Rzayev'in hikayeleriyle büyüyen kuşakların, bugün Rzayev'in 85 yaşı vesilesiyle düzenlenen etkinlikte bir arada bulunduğunu belirterek Anar Rzayev’in Azerbaycan edebiyatındaki öneminden bahsetti.

Açılış konuşmalarının ardından “Çağın Önünde Bir Yazar: Anar” ve “İki Asrın Kavşağında Bir Yazar: Anar” kitaplarının tanıtımı ve kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Toplantının ikinci bölümünde de Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Reşad Mecid, yazarlar İmdat Avşar, Pervin Nuraliyeva ve Günel Anarkızı, Rzayev’in Azerbaycan edebiyatı ve Türk dünyasındaki önemi, hayatı, yaşamı ve çalışmaları hakkında bildirilerini sundu.

- Rzayev’e madalya verildi

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev tarafından Rzayev’e "TÜRKSOY 30. Yılı Madalyası" takdim edildi.

Etkinliğin sonunda konuşan Rzayev de TÜRKSOY'da olmasının kendisi için çok büyük öneme sahip olduğunu belirterek TÜRKSOY'un kurulmasında katkısının olmasının kendisi için mutluluk verici olduğunu vurguladı.

Etkinlik günün anısına çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi. AA