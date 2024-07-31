Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Azad Yılmaz, merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Azad Yılmaz kimdir? Ne iş yapar, kaç yaşındadır ve nerelidir?

Azad Yılmaz, 6 Mayıs 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir. Samsunlu bir ailenin bireyi olan Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Şu ana kadar dört adet şarkısı bulunan Yılmaz, müzik kariyerinde de adından söz ettirmektedir.

Azad Yılmaz’ın servetinin büyük bir kısmı, sahibi olduğu Azad Holding'den gelmektedir. İnşaat, enerji, turizm ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Azad Holding'in kurucusu ve CEO'su olarak bilinen Yılmaz, iş dünyasında da önemli bir figürdür.