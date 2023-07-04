İtfaiye Müdürü Aytekin, yakılan anızla birlikte hava kirliliği artmakta ve atmosferdeki karbondioksit oranı yükselmektedir. Karayollarındaki görüş mesafesi kısalarak ölümle biten trafik kazalarına sebep olduğunu ifade etti.

Aytekin yaptığı açıklamada;” Anız yakmalar, hem toprakta yaşayan canlılarının beslenme ortamlarını yok ediyor, hem de azot miktarını düşürerek erozyona ve çevreye büyük zararlar veriyor. Bunun yanı sıra bazı anız yangınları çevredeki bağ bahçelere ve hatta köylere bile sıçrayabilmekte ve telafisi daha zor, daha büyük zararlara yol açabilmektedir. Üzücü olaylarla karşılaşmamak için başta çiftçilerimiz olmak üzere bütün vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir. Ayrıca anız yakanların yasalar önünde suç işlemiş olduklarını ve bunun cezai müeyyidesinin bulunduğunu bilmeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızın her türlü felaketten uzak bereketli bir hasat mevsimi geçirmelerini dilerim” dedi.

Aytekin ayrıca vatandaşların olası bir anız yangını görmeleri durumunda derhal 112 numaralı itfaiye merkezimizi arayıp haber vermeleri gerekir diye konuştu. Haber Merkezi