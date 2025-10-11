1985 yılı İzmir’de doğdu.

İlk olarak Veterinerlik gördü, sonra da Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirdi.

Aytek Şayan, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2016 yılından itibaren birçok dizi de rol aldı.

Diriliş: Ertuğrul, Büyük Selçuklu, Barbaroslar, Çöp Adam, Kübra gibi birçok film ve dizide rol aldı.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Kılıçoğlu Şahbaz karakteri ile fark yarattı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Lais karakteri ile de büyük beğeni kazanmıştır.

Sonraki yıllarda Büyük Selçuklu, Hay Sultan, Çöp Adam, Kübra, Gaddar gibi yeni dizilerde rol aldı.

Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Yeni Projesi ile Gündemde

Aytek Şayan, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Taşacak Bu Deniz dizisinde Şerif karakteriyle seyirci ile buluşmayı bekliyor.