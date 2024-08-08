Türkiye’nin ilk kadın beyin ve sinir cerrahı olarak tanınan Dr. Aysima Altınok, 95 yaşında hayatını kaybetti. Bilime ve eğitime büyük katkılarda bulunan Altınok, beyin cerrahisinde gösterdiği başarılarla birçok genç doktorun ilham kaynağı oldu. Tüm hayatını tıp alanına ve gençlerin eğitimine adayan Altınok, mirasını da bu alana bağışlamıştı.

DR. AYSİMA ALTINOK'UN HAYATI VE KARİYERİ

1929 yılında Erzincan’da doğan Dr. Aysima Altınok, İstanbul Tıp Fakültesi'ne 1950 yılında üçüncülükle kabul edildi. Üniversite eğitiminin ardından beyin cerrahisi alanında uzmanlaşmak üzere zorlu bir yolculuğa çıktı. 1952 yılında mezun olduktan sonra, kadın doktorların cerrahi bölümlere kabul edilmediği dönemde, beyin cerrahisi konusundaki kararlılığı ile dikkat çekti. 1956 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde Türkiye’nin nöroşirurji alanında öncülerinden Dr. Hami Dilek’in asistanı olarak göreve başladı. 1959 yılında Bakırköy Akıl Hastanesi’nde asistan olarak çalışmaya başladı ve 1968 yılında uzmanlık unvanı aldı. Uzun yıllar Bakırköy’de klinik şefi olarak görev yaptı.

Dr. Altınok, kadın doktorların cerrahi alanlarda zorluklarla karşılaştığı dönemde, beyin cerrahisi gibi zorlu bir alanda başarılı olmanın mümkün olduğunu kanıtladı. “Kadın doktorlar cerrahi bölümlerine alınmıyordu” engelini aşarak, beyin cerrahisinde önemli başarılara imza attı. Çevresindeki olumsuz yorumlara rağmen, işini tutkuyla yaparak ve uzun saatler çalışarak bu engelleri aştı. Kadınların toplumsal eşitlik mücadelesinde önemli bir rol model oldu ve kız çocuklarına eşitlik kavramını öğretmenin önemini vurguladı.

Dr. Altınok, uluslararası alanda da Türk kadınını başarıyla temsil etti. 2007 yılında, ActaNeurochirurgica dergisinde biyografisi yayınlandığında, Alman Prof. Dr. Gabriele Schackert tarafından beyin cerrahisi ve liderlik becerileri takdir edildi. Türk Nöroşirürji Derneği ve Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği tarafından ‘Hizmet Ödülleri’yle onurlandırıldı. Ayrıca, Bakırköy Akıl Hastanesi Vakfı, Türk Nöroşirürji Cemiyeti, ve diğer çeşitli derneklerde kurucu ve onursal üyelikler üstlendi.

Dr. Aysima Altınok, mal varlığını kız çocuklarının eğitimine adadı ve Türk Eğitim Vakfı’na bağışladı. Eğitim alanındaki katkıları, Türk eğitim camiası tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Dr. Aysima Altınok'un cenazesi, 9 Ağustos 2024 tarihinde Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Türk tıbbı ve eğitim dünyası, bu büyük ismin kaybıyla derin bir üzüntü yaşıyor.