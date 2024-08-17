Türk televizyon ve medya dünyasının tanınmış isimlerinden Ayşenur Yazıcı'nın iki gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Ayşenur Yazıcı'nın oğlu Kerem Kürşat Yazıcı, sosyal medya aracılığıyla yardım çağrısında bulundu.

Kerem Kürşat Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, annesinin iki gündür yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü duyurdu. Yazıcı, kan sıkıntısı yaşandığını belirterek, "Annem Ayşenur Süral Yazıcı 2 gündür Yoğun Bakım Servisi'nde yatmaktadır. Hastaneden yeterli kan bulunamadığını söylediler. AB Rh+ kan grubuna sahip kan bulmamız gerekiyor. Anadolu yakasında herhangi bir Kızılay merkezine 'Ayşenur Süral Yazıcı adına Başkent Üniversitesi Anadolu yakasında' şeklinde kayıt yaptırarak 3 ünite kan bağışında bulunmanızı rica ediyorum. Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

AYŞENUR YAZICI KİMDİR?

Ayşenur Yazıcı, 13 Eylül 1958 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde başladıktan sonra ortaokulu Paris'te, liseyi Ankara'da ve üniversiteyi Fransa'nın Lyon şehrinde tamamladı. Kozmetoloji ve sahne sanatları eğitimi aldı.

1983 yılında İzmir TRT'de kariyerine adım atan Yazıcı, Christian Dior'un Türkiye temsilciliğinde teknik müdürlük ve eğitmenlik yaptı. Printemps Mağazaları'nda reklâm ve halkla ilişkiler müdürlüğü yaptı, geniş çaplı kozmetik promosyonlarını tanıttı.

1984 yılında evlendiği ilk eşinden 1986 yılında boşandı ve bu evlilikten Kerem (d.1986) adında bir oğlu oldu. 1989 yılında Cem Yazıcı ile ikinci evliliğini yaptı, ancak bu evlilik de 1996 yılında sona erdi.

1990-2011 yılları arasında özel televizyonlar ve TRT'de spiker ve program sunucusu olarak görev yaptı. Bu süre zarfında 50'den fazla ödül kazandı ve Türk Dil Kurumu tarafından "Türkçeyi en iyi kullanan spiker" unvanına layık görüldü. Ayrıca, Zülfü Livaneli'nin "Şahmeran" filminde makyör Serge Mentelet ile çalıştı.

Yazıcı, çeşitli dergi ve gazetelerde kozmetik yazıları ve köşe yazarlığı yaptı. Epsilon, Boyner ve Doğan/Egmont yayınevlerinden birçok kitabı yayımlandı. Ayrıca, TRT 1'de yayınlanan "Sütlü Kahve" programı, yayınına son verildikten sonra "Yılın TV Aile Medya Etik" ödülüne layık görüldü.