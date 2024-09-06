Filistin’deki yerleşim karşıtı gösteriler sırasında başından vurulan Türk aktivist, insan hakları savunucuları ve barış yanlısı gruplar arasında büyük üzüntü yarattı. Peki, Ayşenur Ezgi Eygi kimdir ve neden hedef alındı?

AYŞENUR EZGİ EYGİ KİMDİR?

1998 yılında Antalya’da doğan Ayşenur Ezgi Eygi, Filistinli çiftçileri koruma amacıyla Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde (ISM) gönüllü olarak çalışıyordu. Eygi, işgal altındaki topraklarda Filistin halkının yanında durarak, onların haklarını savunan bir aktivist olarak tanınıyordu. Daha önce Rachel Corrie (2003) ve Tom Hurndall (2004) gibi ISM gönüllüleri de İsrail askerlerinin saldırıları sonucu hayatlarını kaybetmişti. Eygi, bu gönüllülerden öldürülen üçüncü isim oldu.

AYŞENUR EZGİ EYGİ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Olay, Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Beita kasabasında gerçekleşti. İsrail yerleşimlerine karşı yapılan bir protesto sırasında, İsrail askerlerinin gerçek mermilerle açtığı ateş sonucu başından vurulan Ayşenur Ezgi Eygi, ağır yaralı olarak Nablus’taki Rafidiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane müdürü Fuad Nafia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eygi'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin trajik ölümü, işgal altındaki Filistin’de yaşanan şiddet olaylarına ve İsrail güçlerinin sivillere yönelik saldırılarına bir kez daha dikkat çekti.