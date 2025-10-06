Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olan Ayşen Esen, İstanbul Altın Rafinerisi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak sektörde önemli bir kariyere sahip.

Ayşen Esen Kimdir?

Türkiye iş dünyasının saygın ve deneyimli yöneticilerinden biri olan Esen, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden mezun olarak kariyerine mühendislik alanında başlamış, fakat kısa sürede dış ticaret ve sanayi sektörlerine yönelmiştir.

35 yılı aşkın süredir çeşitli sektörlerde üst düzey yöneticilik yapan Esen, genel müdürlükten CEO'luğa kadar birçok kritik pozisyonda bulunmuştur. Özellikle dış ticaret alanında önemli başarılar elde etmiş ve yıllık milyon dolarlık iş hacimleri yönetmiştir. Ayrıca CRM danışmanlığı gibi yenilikçi alanlarda da öncü olmuştur. Şu anda İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su olarak liderlik yapmaktadır ve bu alandaki deneyimiyle gündeme gelmektedir.

Ayşen Esen Kaç Yaşında ve Nereli?

Ayşen Esen'in tam doğum yılı ve yaşı kamuya açık kaynaklarda net olarak bulunmamaktadır. Fakat 35 yılı aşkın süredir aktif bir iş hayatı olduğu ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğu göz önüne alındığında, tahminen 60'lı yaşların başında olduğu tahmin edilmektedir.

Esen’in doğum yeri veya memleketi hakkında kamuya açık kaynaklarda spesifik bilgi bulunmamaktadır. Kariyerine Türkiye'de başlayıp, Türkiye'de çeşitli sektörlerde önemli roller üstlendiği görülmektedir.

Tutuklandı Mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Toplam 23 kişi hakkında yakalama kararı var. 21 kişi gözaltına alındı.