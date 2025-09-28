400 metrede kırdığı dünya rekoru ile adını tarihe yazdıran Önder, Türkiye’nin gururu oldu.

Aysel Önder, Türkiye’yi para-atletizm branşında temsil eden milli sporcudur. Özellikle 400 metre T20 kategorisinde gösterdiği üstün performansla tanınmaktadır. Enka Spor Kulübü sporcusu olan Önder’in antrenörlüğünü Damla Tan yapıyor.

Aysel Önder Nereli?

Milli atlet Hatay doğumludur. Spora olan ilgisi sayesinde genç yaşta milli takıma yükselmiş ve uluslararası şampiyonalarda Türkiye’yi temsil etmeye başlamıştır.

Dünya Rekoru ve Başarıları

Aysel Önder, 2024 yılında düzenlenen uluslararası şampiyonalarda 400 metrede dünya rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı. Bu rekoruyla yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da dikkatini çekti. Genç sporcu, Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği derecelerle Türk atletizmine önemli katkılar sağlamaktadır. Önder, geleceğin en önemli paralimpik atletlerinden biri olarak gösteriliyor.