31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası Bakırköy'ün yeni Belediye Başkanı olarak seçilen Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, ilçede büyük merak uyandırdı. Peki, Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu kimdir? İşte, Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler:

DOĞUM VE EĞİTİM

1975 yılında İstanbul'da doğan Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, ailesiyle birlikte 1988 yılında Bakırköy'e taşındı. Özel Üsküdar Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü'nde eğitimini tamamladı.

KARİYER VE BAŞARILAR

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi kliniğinde ihtisas eğitimi aldı ve 2020 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçenti unvanını kazandı. Akademik çalışmalarını Harvard, Zürih ve Florida Üniversitelerinde sürdüren Ovalıoğlu, Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği’nin eğitim programına da katıldı. İstanbul Valiliği tarafından çalışmaları Takdirname ile ödüllendirildi. Harvard Üniversitesi'ndeki çalışmaları ise TÜBİTAK ve Türk Nöroşirürji Derneği tarafından burs desteğiyle ödüllendirildi. Bilimsel eserleri arasında 22 orijinal makale, 52 bildiri ve 7 kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır.

AİLE VE KİŞİSEL YAŞAM

Dedesi Abdullah Soğuksu 1953 yılında CHP Eminönü örgütüne üye olmuş, babası Mustafa Özdemir ise 1972’den itibaren İstanbul’daki belediyelerde görev almış ve başkan yardımcılığı yapmıştır. 2009 yerel seçimlerinde CHP’den İstanbul Büyükşehir ve Güngören belediye meclis üyesi olarak seçilmiştir.

Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, çevre dostu bir yaşam sürmekte ve doğanın korunması için çalışmalar yapmaktadır. Organik tarım ve meyve yetiştiriciliği ile ilgilenen Ovalıoğlu, aynı zamanda iyi bir yüzücü olup kayak ve doğa sporlarıyla da uğraşmaktadır. Meslektaşı Doç. Dr. Cem Ovalıoğlu ile evli olan Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun Elif ve Zeynep adında ikizleri bulunmaktadır. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Bakırköy'ün yeni Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun, ilçede yapacağı çalışmalar merakla bekleniyor.