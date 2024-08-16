Son dönemlerde medya gündeminde sıkça adı geçen isimlerden biri olan Ayşegül Doğan, vatandaşlar tarafından "Ayşegül Doğan kimdir?" sorusuyla merak ediliyor. Bu haberimizde, Ayşegül Doğan’ın hayatına ve kariyerine dair detayları bulabilirsiniz.

AYŞEGÜL DOĞAN’IN BİYOGRAFİSİ VE KARİYERİ

Ayşegül Doğan, 2007 yılında vefat eden DEP milletvekili Orhan Doğan’ın kızıdır. Şu anki kariyerinde, Yeşil Sol Parti'nin 28. Dönem Şırnak Milletvekili olarak dikkat çekmektedir. Eğitim hayatında Metz Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Paris Yüksek Gazetecilik Okulu’nu tamamlayan Doğan, Paris Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Ulusal Enstitüsü'nde Kürt Dili ve Edebiyatı kürsüsünde okutmanlık yapmıştır.

Uluslararası alanda geniş bir deneyime sahip olan Ayşegül Doğan, AFP ve Le Monde Diplomatique gibi prestijli ajanslarda çalışmıştır. Yeşil Sol Parti'nin birçok belgeselinin yapımında, uluslararası çalıştay ve konferansların düzenlenmesinde organizatörlük, çevirmenlik, iletişim ve siyaset danışmanlığı yapmıştır.