Cemil Koç’un eski polis memuru olduğu, fakat geçmişte görevini kötüye kullanma ve rüşvet suçlamaları sebebiyle meslekten ihraç edildiği duyuruldu.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Tokyaz’ın eski erkek arkadaşı Cemil Koç’un sorgusu sürerken, dosya kapsamında altı kişinin daha gözaltına alındığı duyuruldu. İddialara göre Koç’un evine daha önce düzenlenen bir operasyonda yasa dışı silahlar yakalandı. Ayşe Tokyaz ile Cemil Koç’un son olarak Küçükçekmece’de bir arada bulunduğu, görüşmeden sonra aralarında çıkan tartışmanın şiddete dönüştüğü belirtiliyor. Soruşturma dosyasında ki bilgilere göre, Cemil Koç’un Tokyaz’ı yumruk darbeleriyle öldürdüğü ve cesedi yok etmek için bir taksi şoförüne 500 bin lira teklif ettiği tahmin ediliyor.