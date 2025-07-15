Hatayda doğup büyümüştür. Eğitimini sürdürmek için İstanbula gelmiştir. Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümün’de son senesiydi. Sosyal medya mecralarından tanışarak tanıştığı eski polis memuru C. K. İle birlikteliği vardı.

Eyüpsultan ilçesinde valiz içine koyularak yol kenarına bırakılarak bulunan kadın cesediyle karşılaşıldı. Araştırmalar sonucunda, Ayşe'nin eski polis memuru Cemil Koç tarafından evde öldürüldüğü ortaya çıktı.

Senin Bilmediğin Şeyler Var

Kardeşi Esra Tokyaz "Bana şakalaşırken oldu dedi. İnanmıyordum. Biz Ayşe'yle çarşamba günü buluştuk. Ayşe büyük bir gözlük takmıştı. Ben de dedim ki niye gözlükleri indirmiyorsun? İndirdi, yine gözlerindeki morlukları gördüm. Gözünün o beyaz yerleri kırmızıydı. Ayşe'nin yanında bir adam vardı. Kabine geçirdim Ayşe'yi. Dedim ki, gel hala geç değil. Ben alacağım seni. Seni tehdit ediyorsa, bizi tehdit ediyorsa hiçbir şeyden korkma. Kimseye bir şey söylemeden bu kapıdan çıkar evimize döneriz dedim. Kimseye bir şey söyleme. Ben seni korurum dedim. O da bana dedi ki 'Senin bilmediğin şeyler var dedi. Sen git şimdi.' Ben orada yalvardım. Gelmedi benimle" ifadelerini kullandı.