Ayşe Serra Bucak Küçük’ün kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Ayşe Serra Bucak Küçük kimdir? İşte detaylar…

AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK KİMDİR?

Diyarbakır'ın tanınmış Türk aktivist, siyasetçisi ve mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, 9 Ocak 1976 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi.

Eğitim hayatına İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde başlayan Küçük, 1995 yılında buradan mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için Almanya'ya gitti. 2006 yılında Köln Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı ile Pedagoji bölümlerinden başarıyla mezun oldu.

Küçük, Köln Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra, 2006-2011 yılları arasında Bağlar Belediyesi Eğitim Destek Evi'nin koordinatörlüğünü üstlendi. 2014-2016 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde eş başkan danışmanı ve meclis üyesi olarak görev yaptı. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Küçük, 8 Nisan'da mazbatasını alarak görevine başladı.

Evli olan Ayşe Serra Bucak Küçük, 2 çocuk annesidir.