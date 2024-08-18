İzmir doğumlu olan Şahin, 1981 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan yazar, aynı zamanda Mbsays İletişim Ajansı'nın kurucu ortağıdır ve ikiz çocuk annesidir.

Ayşe Şahin'in edebiyat yolculuğu, 2016 yılında yayımlanan ilk kitabı "Lakin İyi Yaşadık" ile başlamıştır. Kitap, 90'lı yılların atmosferini başarıyla yansıtarak büyük ilgi görmüştür. Bu eseriyle Balev Beyaz Yorum Ödülü'ne layık görülmüştür. Şahin’in ikinci kitabı "Olay Şöyle Oldu" ise 2019 yılında okurlarla buluşmuş, yazarın özgün anlatım tarzını bir kez daha ortaya koymuştur.

Edebiyatın yanı sıra, Ayşe Şahin iletişim alanında da önemli projeler gerçekleştirmiştir. Mbsays İletişim Ajansı'nın kurucu ortağı olan Şahin, burada birçok başarılı iletişim kampanyasına imza atmıştır. Yazarın bu alandaki başarısı, onu hem edebiyat hem de iletişim dünyasında dikkat çeken bir isim haline getirmiştir.

Ayşe Şahin, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanmaktadır. Resmi Twitter hesabı @temcikterelelli ve Instagram hesabı @aysensahinaysen üzerinden yaptığı paylaşımlar, geniş bir takipçi kitlesi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Eğitimli ve entelektüel bir yaklaşımla yazdığı paylaşımlar, Şahin’in hem edebiyat hem de iletişim alanındaki bilgi ve birikimini gözler önüne sermektedir.