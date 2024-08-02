Diyarbakır'da gerçekleşen trajik bir olay, 48 yaşındaki mühendis Ayşe Odabaşı'nın ani ölümüyle sonuçlandı. Bel fıtığı ameliyatı sonrası sağlığının iyi olduğu değerlendirilen Odabaşı'nın hastaneye döndüğünde yaşadığı sağlık sorunları, hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Bu üzücü gelişme, hem ailesini hem de yerel halkı derinden etkiledi. Ayşe Odabaşı'nın kimliği ve ölüm nedenine ilişkin detaylar merak konusu oldu.

AYŞE ODABAŞI KİMDİR?

Ayşe Odabaşı, 48 yaşında, Diyarbakır'ın köklü ve tanınmış ailelerinden biri olan Odabaşı ailesinin bir ferdiydi. Makine mühendisliği alanında profesyonel kariyerine sahip olan Odabaşı, ailesinin sahip olduğu şirkette mühendis olarak görev yapıyordu. Yetenekli ve başarılı bir mühendis olarak tanınan Ayşe Odabaşı, geçen hafta Diyarbakır'daki özel bir hastanede bel fıtığı ameliyatı geçirmişti. Ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu değerlendirilerek evine taburcu edilmişti.

Ancak, evinde geçirdiği kısa süreli iyileşmenin ardından, Ayşe Odabaşı ani bir rahatsızlık geçirdi ve tekrar hastaneye başvurmak zorunda kaldı. İlk müdahale sonrası sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle acil bir ikinci ameliyat gerekli görüldü.

AYŞE ODABAŞI NEDEN ÖLDÜ? AİLE ŞİKAYETLERİ NELER?

Evinde kısa süreli bir iyileşmenin ardından Ayşe Odabaşı, ani bir rahatsızlık geçirdi ve tekrar hastaneye başvurmak zorunda kaldı. İlk müdahale sonrasında sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle acil bir ikinci ameliyat gerektiği belirlendi. Ancak, ameliyat öncesinde uygulanan serum ve antibiyotikler sonrası Ayşe Odabaşı'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayşe Odabaşı'nın babası Abdulvahap Odabaşı, kızının ölümünde sağlık görevlileri ve hastane hakkında ihmal iddialarında bulundu. Abdulvahap Odabaşı, kızının hastaneye kendi ayaklarıyla geldiğini, ancak tedavi sürecinde yanlış uygulamalar sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti. Ayrıca, hastane yetkililerinin kızının komada olduğu dönemde kendisinden para talep ettiğini ve bu durumun moralini bozduğunu ifade etti. Odabaşı, hastanenin kızı Ayşe'nin alerjik olduğu bir maddeye maruz kaldığını bilmediğini ve gerekli tıbbi önlemleri almadığını da ileri sürdü.