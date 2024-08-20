Ayşe Nazlı Yumlu’nun kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Ayşe Nazlı Yumlu kimdir? İşte detaylar…

AYŞE NAZLI YUMLU KİMDİR?

Ünlü televizyon sunucusu Reha Muhtar'ın yüksekten düşerek hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı bildirildi. Muhtar'ın balkondan düşerek ağır yaralandığı ve entübe edildiği açıklandı.

Olay sonrası, Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur’dan çarpıcı bir açıklama geldi. Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun, Muhtar’ın bir balık restoranında oğlu Poyraz’ın yanında aşırı alkol aldığını ve Poyraz’ın tüm itirazlarına rağmen araç kullandığını belirtti. Altun, ayrıca Poyraz’ın dünden beri kayıp olduğunu ve Çocuk Şube’ye kayıp ihbarı yapıldığını açıkladı. Bugün ise, Poyraz’ın Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğu ve annesi Deniz Uğur’a teslim edilmeyeceği bilgisi edinildi.

Avukat Altun, şarkıcı Nilüfer ile iletişim kurma çabalarının sonuçsuz kaldığını belirterek, “Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırma suçlamasıyla adliyeye gidiyoruz. Bir çocuğun babası yoğun bakımdayken, tek yasal velisi olan annesinden nasıl ve hangi gerekçeyle uzaklaştırıldığını kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz,” dedi.

AYŞE NAZLI YUMLU KİMDİR?

1999 doğumlu Ayşe Nazlı Yumlu, ünlü televizyon sunucusu Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer tarafından 4 yaşında evlat edinilmiş ve çiftin himayesinde büyütülmüştür.