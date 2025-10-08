Türkiye’de biyografik eserleri ve romanlarıyla geniş okur kitlesine ulaşan Ayşe Kulin, son günlerde arama motorlarında adı sıkça aranan isimlerden biri oldu. Peki Ayşe Kulin kimdir? Tüm detaylar haberimizde…

Ayşe Kulin Kimdir?

Eserleriyle birçok ödül kazandı ve kitapları televizyona uyarlanarak geniş kitlelere taşındı. 1941 yılında İstanbul’da doğan Ayşe Kulin, babası inşaat mühendisi ve bürokrat Muhittin Kulin ile annesi Leman Hanım’ın tek çocuğu olarak büyüdü. Ailesi Osmanlı dönemine dayanan köklü bir geçmişe sahip olan Kulin, küçük yaşta edebiyat ve sanatla tanıştı. Baba tarafından akrabası ressam Ferruh Başağa’dan resim dersleri aldı ve müzikle iç içe bir aile ortamında yetişti. İlkokulu Ankara’da, orta ve lise eğitimini İstanbul’daki Amerikan Kız Koleji’nde tamamladı.

1961 yılında mezun olduktan sonra Mehmet Sarper ile evlenen Kulin, İngiltere’ye giderek London School of Economics’te sosyoloji dersleri aldı. Bu evlilikten iki çocuğu oldu. Türkiye’ye döndükten sonra Ankara ve İstanbul’da çeşitli kültür ve sanat kurumlarında görev aldı. 1967’de ikinci evliliğini Eren Kemahlı ile yapan Kulin’in bu evlilikten de iki çocuğu oldu.

Ayşe Kulin Kitapları

Kulin, 1984 yılında yayımlanan ilk öykü kitabı Güneşe Dön Yüzünü ile edebiyat dünyasına adım attı. Kitaptaki bir öykü, Kırık Bebek adıyla senaryolaştırılarak Kültür Bakanlığı Ödülü aldı. 1986 yılında tiyatro ve dizi çalışmalarındaki başarılarıyla Tiyatro Yazarları Derneği’nden ödül kazandı.

Ayşe Kulin’in adı, özellikle Adı: Aylin kitabıyla geniş kitlelerce tanındı. 1997’de İstanbul İletişim Fakültesi tarafından yılın yazarı seçilen Kulin, Türkiye’nin en çok satan yazarları arasında yer aldı. Ardından Geniş Zamanlar, Sevdalinka, Füreya, Köprü, Nefes Nefese, Gece Sesleri, Türkan ve Veda gibi eserleri yayımlandı. Çoğu kitabı televizyona uyarlandı ve Nefes Nefese, 34 ülkede yayımlanarak uluslararası başarı elde etti.

Ayşe Kulin Aldığı Ödüller

Ayşe Kulin, Haldun Taner Öykü Ödülü, Sait Faik Hikâye Armağanı ve Premio Roma gibi prestijli ödüllere layık görüldü. 2007’de UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi oldu. 2023 yılında tüm eserlerini TED İstanbul Koleji Vakfı Dr. Abdülkadir Özoğuz Kütüphanesi’ne emanet ederek, edebiyatının korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladı.

Ayşe Kulin Eserleri

Kulin’in öykü, roman, biyografi, çocuk kitabı ve deneme türlerinde yayımlanan çok sayıda eseri bulunuyor. Öne çıkan eserleri arasında Güneşe Dön Yüzünü, Adı: Aylin, Köprü, Nefes Nefese, Gece Sesleri, Türkan, Veda, Hayat - Dürbünümde Kırk Sene, Hayal ve Hazan yer alıyor.

Ayşe Kulin, Türk edebiyatının hem biyografik romanlarda hem de kurgu eserlerde öncü isimlerinden biri olarak kabul ediliyor ve eserleriyle geniş bir okur kitlesine ulaşmaya devam ediyor.