Ayşe Kırımlı, 1966 yılında doğmuş olup, Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İş Yönetimi MBA programını da başarıyla bitirmiştir.

Kariyerine 1989 yılında Shell Türkiye’de Satış Koordinatörü olarak adım atan Ayşe Kırımlı, Pazarlama alanında da çalışmalar yaparak Türkiye’de "Taşıt Tanıma Sistemi"nin kurulması ve yaygınlaşması için çaba göstermiştir. Türk Pirelli A.Ş.'de İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapmaya başladığı 1994 yılından itibaren, şirkete yeni satış kanalları ekleyerek satış gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur.

Garanti Ödeme Sistemleri'nde Grup Ürün Müdürü olarak görev aldığı 1999 yılında Türkiye’de ilk Kurumsal Kart uygulamasını başlatmış ve "Shop and Miles" kartının alt yapısını oluşturmuştur. 2003 yılında İnteltek’te Pazarlama ve Satış’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve devam eden Kırımlı, Türkiye’nin ilk yerli ve legal bahis markası olan “İddaa”nın oluşturulmasında öncü rol oynamış ve market payını %1'den %30'a yükseltmiştir.

2006-2010 yılları arasında Praktiker A.Ş.’de Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Ayşe Kırımlı, marka imajı ve bilinirliğini %25 oranında artırarak telefon ve internet üzerinden satış kanallarını geliştirmiş ve alternatif satış stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol oynamıştır.

2010-2011 yılları arasında AK Danışmanlık firmasını kurarak KOBİ'ler için yönetim, pazarlama ve satış stratejileri ile iletişim stratejileri konusunda danışmanlık hizmeti sunmuştur.

2011 yılından itibaren Adel Kalemcilik A.Ş.’de Pazarlama Direktörü olarak kariyerine devam eden Ayşe Kırımlı, aynı zamanda Anadolu Vakfı bursiyerlerine gönüllü mentorlük yapmakta olup, ICF onaylı yaşam koçluğu sertifikasına sahiptir.