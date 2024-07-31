Ayşe Erkal’ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Ayşe Erkal kimdir? Ayşe Erkal ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Genco Erkal’ın 31 Temmuz 2024 sabahı hayatını kaybetmesiyle birlikte, hayatına dair detaylar ve yakın çevresi merak konusu oldu. Kan kanseriyle uzun süredir mücadele eden usta tiyatrocu, 86 yaşında aramızdan ayrıldı. Peki, Ayşe Erkal kimdir?

Ayşe Erkal, Genco Erkal ve Suavi Tedü'nün kızıdır. Ünlü oyuncu Suavi Tedü’nün kızı Zeynep Tedü ile 1974 yılında evlenen Genco Erkal, bu evlilikten Ayşe Erkal adında bir kız çocuğuna sahip oldu. Ancak bu evlilik 1977 yılında sona erdi.