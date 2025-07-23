AK Partili yönetici partisine sitem etti ve yıllarımızı AK Parti'ye sadakat ve emekle geçirdik, şimdi herkes susuyor dedi. Bu olay sonrası eski AK Partili Ayşe Cankurtaran kimdir, kaç yaşında ve oğlu Kerem Cankurtaran kim soruları yeniden merak edildi.

Eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ayşe Cankurtaran, oğlunun Milli Savunma Üniversitesi’ne giriş süreciyle ilgili yaptığı paylaşım sonrası sosyal medyada gündeme geldi. Oğlunun mülakat sınavında elenmesine sitem dolu bir mesaj yazarak tepki gösterdi ve AK Partililere sitem etti. Ayşe Cankurtaran yıllarımızı AK Parti'ye sadakat ve emekle geçirdik, şimdi herkes susuyor dedi. Bu olay sonrası eski AK Partili Ayşe Cankurtaran kimdir, kaç yaşında, kiminle evli, oğlu Kerem Cankurtaran kimdir merak edildi.

Ayşe Cankurtaran’ın kim olduğu, nereli olduğu ve siyasi geçmişi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle oğluyla ilgili yaptığı çarpıcı paylaşım sonrası gündeme gelen eski AK Parti yöneticisinin hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Ayşe Cankurtaran kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Eski AK Parti Yöneticisi Cankurtaran Kimdir?

Ayşe Cankurtaran, İzmir’de siyaset sahnesine adım atan tanınmış bir isimdir. Bornova Çamdibi bölgesinde iki dönem muhtarlık yaparak başladığı siyasi kariyerine, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevine kadar yükselerek devam etmiştir. Parti içi çalışmalarda aktif yer alan Cankurtaran, çalışkanlığı ve teşkilat sadakatiyle bilinir.

Ayşe Cankurtaran Nereli, Kaç Kaşında?

Ayşe Cankurtaran, aslen İzmirli olup doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Tüm siyasi kariyerini İzmir merkezli sürdüren Cankurtaran, özellikle Bornova çevresinde yüksek bir tanınırlığa sahiptir. Yaşıyla ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte, orta yaş grubunda olduğu tahmin edilmektedir.

Paylaşımı Neden Gündem Oldu?

Ayşe Cankurtaran, oğlunun Milli Savunma Üniversitesi’ne giriş süreciyle ilgili yaptığı paylaşım sonrası sosyal medyada gündeme geldi. Kerem Cankurtaran isimli oğlu, yazılı ve fiziki sınavlardan tam not almasına rağmen sözlü mülakatta başarısız sayıldı. Cankurtaran bu durumu, “Yıllarımızı AK Parti’ye verdik ama şimdi susuluyor. Oğlumun hakkı yendi.” sözleriyle kamuoyuna duyurdu.