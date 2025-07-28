27 Mart 1964 doğumlu olan Ayşe Brav, 2025 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.

İstanbullu olan Brav, çocukluk yıllarını bu şehirde geçirerek hem eğitimine hem de kariyerine burada başlamıştır.

İstanbul’un köklü okullarından biri olan Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde başladı. Lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Kamu İdaresi Bölümü’nde tamamladı.

Moda Kariyeri Oldu

Türkiye’nin önde gelen markalarından biri olan Mudo ile kariyerine ilk adımını attı.

Mudo’daki çalışmaları, onun moda sektöründe önemli bir deneyim kazanmasını sağladı.

Daha sonra, dünya çapında markalara tişört ihracatı yapan bir şirket kurarak girişimcilik kariyerine adım attı.

Bu girişimcilik hamlesi, onun moda dünyasında kalıcı bir yer edinmesine olanak tanıdı.

Ekranda İlk Deneyim

Gardırop Savaşları adlı moda yarışmasında jüri üyesi olarak boy gösteren Brav, burada uzmanlık alanındaki birikimini izleyicilerle paylaştı.

Programdaki jüri üyeliği, onun ekranlarda daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı. Brav, ekrandaki samimi tavırları ve profesyonel değerlendirmeleriyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Kendi Markasını Kurdu

Ayşe Brav, moda dünyasındaki tecrübelerini bir adım daha ileri taşıyarak kendi markası olan Better Days’i kurdu.

Better Days, Brav’ın tasarım anlayışını ve özgün tarzını yansıtan bir marka olarak moda tutkunlarına hitap ediyor.

Evli mi? Çocuğu Var Mı?

Kariyeri ile gündeme gelen Brav, sosyal medyada evli mi? Çocuğu var mı? soruylarıyla gündeme gelmekte.

Ayşe Brav’ın özel hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte, kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre evli olduğu ve ailesine düşkün bir yapısı olduğu bilinmektedir.

Ancak, çocuğu olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.