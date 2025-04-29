İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında menajer Ayşe Barım hakkında iddianame hazırladı. Barım’ın, “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 30 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gezi Parkı odaklı soruşturma kapsamında, menajer Ayşe Barım hakkında iddianame hazırlandı. Barım’ın, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım” suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede, Barım’ın Taksim Gezi Parkı protestolarına aktif şekilde katıldığı ve bu eylemlerde sanatçılarla iş birliği yaptığı ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında, Barım’ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve firari sanık Memet Ali Alabora ile yoğun iletişimde olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları eylemlere katılmaları yönünde teşvik ettiği iddia edildi. Ayrıca, Barım’ın bazı sanatçılarla birlikte protestolara katıldığı ve bildirilerin yayımlanmasında rol oynadığı öne sürüldü.

İddianamede, Alabora'nın başka bir kişiyle yaptığı telefon görüşmesine ilişkin tape kayıtlarına da yer verildi. Bu kayıtlarda, Gezi Parkı sürecinde sanatçılar üzerinden örgütlenmeye yönelik fikir alışverişi yapıldığı ve bunun uygulamaya geçirildiği bilgisi aktarıldı.

Barım, soruşturma sürecinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mahkemenin, iddianameyi kabul etmesi durumunda Barım önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.