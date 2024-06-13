Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya gelmeyi planlıyor. İletişim Başkanlığı kaynaklarına göre, bu önemli görüşmenin birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ayşe Ateş, daha önce Sinan Ateş'in iddianamesiyle ilgili olarak sert bir tepki göstermişti ve sürecin ilerleyişine dair memnuniyetsizliğini dile getirmişti.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava, 1 Temmuz'da Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak. Bu davada, 22 tutuklu sanık tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak. Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmenin, davanın başlamasından kısa bir süre önce gerçekleşmesi bekleniyor.

Ayşe Ateş'in yaşına ve mezun olduğu okullara dair resmi kaynaklarda bulunabilecek bilgilere ulaşılamamaktadır. Genellikle kişisel bilgileri kamuya açıklamayan bireylerin özel hayatları hakkında bu tür bilgilere erişmek zor olabilir. Ancak verilen bilgilere göre, Ayşe Ateş uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir öğretmen olarak görev yapmış ve iki çocuk annesidir. Ayrıca, Sinan Ateş'in öğretmen eşi olarak bilinmektedir. Son olarak, yeni yasama döneminde Meclis'te İYİ Parti Grup Danışmanı olarak görev aldığı belirtilmektedir.