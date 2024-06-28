Edremit Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan Aynur Tuncar'ın, Ticaret Bakanlığı'na Daire Başkanı olarak atanması, torpil ve liyakat tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Bu atama, vatandaşlar arasında "Bu kadar da olmaz" tepkilerine yol açtı.

Aynur Tuncar’ın, sağlık sektöründe tıbbi sekreter olarak görev yaparken Ticaret Bakanlığı'na önemli bir pozisyona atanması, sosyal medyada ve basında büyük yankı uyandırdı. Liyakat ve adalet ilkelerine uygun olup olmadığı sorgulanan bu atama kararı, birçok kişi tarafından eleştirildi.

MİLLETVEKİLİ GÜRBAN’DAN SERT TEPKİ

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, bu atamaya sert tepki gösteren isimlerden biri oldu. Gürban, atama kararının belgesini sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepkisini dile getirdi. Gürban, "Bu nasıl bir güç! Bunu yapan her kimse heykeli Balıkesir Şehir Meydanı’na dikilmeli," ifadeleriyle duruma olan şaşkınlığını ve tepkisini açıkça ortaya koydu.

Gürban, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu nasıl bir güç... Bunu yapan her kimse heykeli Balıkesir Şehir Meydanı’na dikilmeli. Adam tıbbi sekreteri Ticaret Bakanlığı’na 'DAİRE BAŞKANLIĞI' kadrosuna geçirtiyor. Tıbbi sekreteri ha! Tıbbi sekreter ne iş yapar? Sağlık kurum ve kuruluşlarında randevu hizmetlerini ve hasta kabul işlemlerini yapar. Hastaya ait tıbbi ve idari kayıtları tutar, elektronik ve/veya sesli ortamlara kayıt edilen tıbbi verileri tıbbi belgelere dönüştürür.”

Gürban’ın bu açıklamaları, liyakat tartışmalarını alevlendirdi ve toplumun farklı kesimlerinden destek gördü. Atamaların liyakat esasına göre yapılması gerektiğini savunan vatandaşlar ve siyasetçiler, bu tür kararların adalet ve güven duygusunu zedelediğini belirttiler.

TEPKİLERİN ARKASI KESİLMİYOR

Aynur Tuncar’ın ataması ile ilgili tartışmalar devam ederken, kamuoyunda bu tür atamaların sorgulanması gerektiği ve liyakat ilkesine daha fazla önem verilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ticaret Bakanlığı'ndan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Atamanın nasıl gerçekleştiği ve hangi kriterlere göre yapıldığı ise merak konusu olmaya devam ediyor.