Bakanlık, randevu yoğunluğunu azaltmak için kapsamlı bir planı devreye soktu. İşte bu planın dikkat çeken başlıkları:

Randevu taleplerinin en yoğun olduğu bölgelere yeni hekim atamaları yapılarak, hasta yükü dengelendi.

yapılarak, hasta yükü dengelendi. İhtiyaç duyulan yerlere gerekli tıbbi cihazlar sağlanarak tanı ve tedavi süreçleri hızlandırıldı.

Yüksek talep gören branşlarda ve illerde mesai saatleri kaydırıldı ve hastane kapasiteleri artırıldı.

Tüm bu adımlar sayesinde, bekleyen randevu talebi %73 gibi çarpıcı bir oranda azaldı.

Yoğunluğa Karşı Yeni Yöntemler!

Artık Beklemek Yok: İhtiyacınız Olan Randevuyu Anında Alabileceksiniz!

Bu yenilikler sayesinde artık hastaneye gitmek için günlerce beklemenize gerek kalmıyor.

81 ilde 72 branşta

73 ilde ise tüm branşlarda aynı gün randevu alınabiliyor. Hatta 75 ilde tüm branşlar için aynı hafta içinde randevu bulma imkanı sunuluyor.

Sağlık Bakanlığı, bu köklü değişikliklerle randevu sistemini daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getiriyor. Vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıran bu adımlar, sağlıkta yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.