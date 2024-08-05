Aylin Nazlıaka, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) önde gelen isimlerinden biri olarak siyasette adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Aylin Nazlıaka kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte detaylar...

AYLİN NAZLIAKA KİMDİR?

Aylin Nazlıaka, 3 Aralık 1968'de Ankara'da doğdu. Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Harvard Üniversitesi’nde Yükselen Liderler eğitim programını tamamlayan Nazlıaka, iş kariyerine özel sektörde başladı ve 24 yaşında Türkiye'nin ilk yerel insan kaynakları danışmanlık şirketini kurdu. Birçok sivil toplum örgütünde aktif rol aldı, Bilkent Üniversitesi'nde ders verdi ve ulusal ve uluslararası kongrelerde konuşmacı olarak yer aldı.

SİYASİ KARİYERİ

Nazlıaka, 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak siyasi kariyerine adım attı. 2011, 2015 ve 2015 Kasım genel seçimlerinde CHP Ankara Milletvekili olarak seçildi. 2010-2012 yılları arasında CHP Parti Meclisi Üyeliği yaptı ve "GenceArtı İstihdamda Fırsat Eşitliği Yaratma Projesi"ni yürüttü. 24. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Türkiye-AB Uyum Komisyonu Üyeliği görevlerini üstlendi. 2016 yılında bir disiplin süreci sonucunda CHP'den ihraç edilen Nazlıaka, 2019'da partiye geri döndü. 2020'de CHP Kadın Kolları Başkanı seçildi ve "YaşamHak" projesini hayata geçirdi. 2023'ten itibaren CHP'nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

İleri düzeyde İngilizce bilen Nazlıaka, akademisyen ve sanatçı İzzet Nazlıaka ile evlidir ve iki çocuk annesidir. Aynı zamanda iki köpeğin ve kedilerin bakımını üstlenmektedir. İş ve siyaset hayatındaki başarılarından dolayı birçok ödül kazanmış olan Nazlıaka, yıllar içinde "Yılın İş Kadını", "Yılın Milletvekili", "Yılın Politikacısı" ve "Öncü Kadın" gibi çeşitli ödüllerle onurlandırılmıştır.

AYLİN NAZLIAKA NERELİ?

Aylin Nazlıaka aslen Ankaralıdır.

AYLİN NAZLIAKA KAÇ YAŞINDA?

1968 doğumlu olan Aylin Nazlıaka, 56 yaşındadır.