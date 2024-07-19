Türk şarkıcı ve model Aylin Coşkun, 30 kez tüp bebek tedavisi uyguladıktan sonra kişisel deneyimlerini paylaştı. Coşkun, tedavi sürecini sonlandırma kararı aldığını belirterek, “Tedaviyi bırakıyorum. Artık yeter, hayatımın 5 yılını harcadım. Sınırları fazlasıyla zorladım ve bundan sonrası aşırıya kaçmak olur,” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı, evlendikten sonra kariyerine ara verip tüp bebek tedavisine yöneldiğini ve bu süreçte büyük zorluklar yaşadığını vurguladı. Coşkun, “Bu zamanı geri alamıyorum ve artık bu durumu Allah’a şirk koşmak olarak görüyorum. Denemelerim sınırları fazlasıyla zorladı, bundan sonrası şirke girer,” dedi.

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Aylin Coşkun, 1976 yılında Almanya’nın Hofheim am Taunus şehrinde doğdu. Türk asıllı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Coşkun, İzmir Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi’ni tamamladıktan sonra 1997’de Miss Globe güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçildi. 48 yaşındaki sanatçı, müzik ve model kariyerinde önemli başarılara imza attı.