1950 Kuzey Kore – Güney Kore savaşında Türklerin rolüne değinen "Ayla" filmi, manevi bir baba kızın hikayesi 2016-2017 yıllarında beyaz perdeye taşındı. Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı olan bu film, konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerden tam not alarak en çok izlenen filmler arasında yerini aldı. "Ayla" filmi, genç yeteneklerle usta oyuncuları bir araya getirirken, yabancı dilde en iyi film kategorisinde Akademi Ödülleri'ne aday gösterildi. Peki, "Ayla" filmi nerede çekildi, gerçek hikayesi nedir, yönetmeni kim? İşte merak edilen tüm yanıtlar...

AYLA FİLMİ KONUSU VE GERÇEK HİKAYESİ

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında, Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı üzerine Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Tugayın askerlerinden Süleyman Astsubay (Süleyman Dilbirliği), savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız çocuğu bulur. Bu kız çocuğuna "Ay gibi yüzü var, zaten Ay ışığında bulduk." diyerek Ayla ismini verir. Süleyman Astsubay, 15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenir, ancak Türkiye'ye dönme vakti geldiğinde Ayla'yı bırakmak istemez ve onu Türkiye'ye götürmek için birçok yolu dener. Fakat Güney Kore yasalarını aşamaz ve Ayla'yı yanına alamaz. Savaşın ardından 60 yıl sonra, başarılı gazetecilerin yardımıyla Ayla ve Süleyman Dilbirliği Güney Kore'de Ankara Parkı'nda tekrar bir araya gelirler.

AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı olan filmin çekimlerinin çoğu Türkiye'de gerçekleştirildi. Çekimler, Türkiye'de Kasım 2016'da başlayıp Güney Kore'de Haziran 2017'de tamamlandı. Seul'deki çekimler 13-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti.

AYLA FİLMİ YÖNETMENİ VE YAPIMCISI

2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor. Filmin yapımcılığını ise biyografi filmleri ile hatırlanan Mustafa Uslu üstleniyor.

AYLA FİLMİ OYUNCU KADROSU

"Ayla" filmi, genç yeteneklerle usta oyuncuları bir araya getiriyor. Filmin oyuncuları arasında popüler isimler yer alırken, Koreli küçük oyuncu da oldukça merak edilen isimler arasında bulunuyor.

AYLA FİLMİ ÖDÜLLERİ

"Ayla" filmi, birçok ödül kazanarak başarısını taçlandırdı. Yabancı dilde en iyi film kategorisinde Akademi Ödülleri'ne aday gösterilen film, uluslararası arenada da büyük ilgi gördü.