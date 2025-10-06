2 Ocak 1998 yılında İstanbul’da doğdu.

Aslen Rizeli olan Güven, babası da bir yarış pilotu olduğu için araba yarışlarına çocukken ilgi duymaya başladı.

4 yaşındayken bilgisayarda araba yarışı simülasyon oyunları oynayan Ayhancan, 5 yaşında babasının hediye ettiği karting aracıyla karting yapmaya başladı ve 6 yaşında ise ilk yarışına katıldı.

Yarış simülasyonları ve go-kart ile ilk adımlarını attı.

Güven, Porsche Süper Kupası - Porsche Carrera Kupası Almanya, Porsche Carrera Kupası Fransa ve Porsche Mobil 1 Süper Kupası'nda yarışmıştır. Ayrıca sim yarış ekibi "Team Redline"a üye Red Bull sporcusudur.

2018 yılında Porsche Carrera Cup France 'ın şampiyon olarak tamamladı.

2019'da Porsche Carrera Cup Fransa'nın bir sonraki sezonunda şampiyon unvanını tekrarladı.

Kutup konumundan Silverstone Circuit'de 2019 Porsche Supercup'ın dördüncü turunu kazandı.

Ayhancan Güven, Manthey-Racing ile DTM serisinin 2024 sezonunda yarışmaktadır.

Bu Yılın Başarısı

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nın (DTM) final haftasında ikinci yarışı kazanarak DTM tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk pilot olma başarısı gösterdi.