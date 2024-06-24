Ünlü gezi programcısı Ayhan Sicimoğlu, eski çalışanına tokat attığı iddiasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşini beğenmediği gerekçesiyle işine son verdiği eski çalışanıyla yaşadığı anlaşmazlık, büyük bir tartışmaya dönüştü.

Sicimoğlu'nun, çalışanın parasını talep ettiği anlarda yaşanan gerilim, şiddet boyutuna ulaştı ve olay anı videoya çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Ayhan Sicimoğlu'nun, çalışanına karşı gösterdiği tepki ve çalışanının dile getirdiği suçlamalar, olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte geniş çaplı bir tepkiye neden oldu. Videoda görülen anlar, kullanıcılar tarafından büyük bir öfkeyle karşılandı.

Olayın ardından Ayhan Sicimoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve durumu kumpas ve şantaj olarak nitelendirdi.

Sicimoğlu, videoların montajlandığını ve eksik olduğunu, kendisine karşı fiziksel bir saldırı teşebbüsünde bulunulmadığını iddia etti. Ayrıca, olay sonrası polise başvurarak kendisinden büyük miktarda para talep edildiğini bildirdi.

Olayın detayları ortaya çıkmaya başladıkça, eski çalışan Samet İşitmezoğlu da sessizliğini bozdu. İşitmezoğlu, Ayhan Sicimoğlu tarafından işe alındığını ancak sigortasının yapılmadığını ve iş tanımının değiştirildiğini belirtti. Kendisinin gemiye alındığı halde kameramanlık yapmasının istendiğini ve bu durumun iş tanımının dışına çıktığını ifade etti. İşitmezoğlu, Sicimoğlu'nun saldırısının ardından kendisine para teklif edildiğini ve yaşananları detaylı bir şekilde açıkladı. Ayrıca, Sicimoğlu'nun yaşına rağmen kendisine fiziksel bir saldırıda bulunmadığını belirtti.