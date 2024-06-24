Ayhan Sicimoğlu, Türkiye'nin önde gelen perküsyon sanatçılarından biridir. Sicimoğlu eski personeliyle yaşadığı olay sonucu gündem oldu. Peki Ayhan Sicimoğlu kimdir?

Kültür ve gezi programlarıyla tanınan Sicimoğlu, Latin müziği konusundaki araştırmaları ve farklı müzik türlerindeki performanslarıyla dikkat çekiyor.

Ayhan Sinan Sicimoğlu, Türkiye'nin en önde gelen perküsyon sanatçılarından biridir. Kültür ve gezi programlarıyla tanınan Sicimoğlu, Latin müziği konusundaki araştırmaları ve farklı müzik türlerindeki performanslarıyla dikkat çekmektedir. Perküsyon ustası, gezgin, gurme ve yazar olarak bilinen Sicimoğlu, çok yönlü kişiliği ve renkli hayatıyla Türkiye'nin en tanınmış isimlerinden biridir.

AYHAN SİCİMOĞLU KİMDİR?

Ayhan Sinan Sicimoğlu, 25 Ağustos 1950 tarihinde Niğde’de dünyaya gelmiştir ve kültür ile gezi programlarıyla tanınan bir isimdir. Aynı zamanda, Türkiye’nin en önde gelen perküsyon sanatçılarından biridir ve Latin müziği konusunda kapsamlı araştırmalar yapmıştır.

Kayseri kökenli bir aileye mensup olan Ayhan Sicimoğlu, Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji’nde eğitim gördü. Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi'nde ekonomi eğitimi aldıktan sonra, İngiltere’de fotoğraf ve film bölümlerinde eğitimine devam etti. Moda fotoğrafçılığı yapmak için Roma’ya giden Sicimoğlu, dört yıl boyunca burada yaşadı. 1981'de Türkiye'ye döndükten sonra New York’a yerleşti ve kariyerine burada devam etti.

Ayhan Sicimoğlu, funk, latin ve pop gibi çeşitli türlerde performanslar sergileyerek müzik kariyerine devam etti. 1970'li yıllarda Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Galip Boransu ile birlikte ‘İpucu Beşlisi’ adlı bir funk grubu kurdu. Grubun düzenlediği şarkılar arasında yer alan Ele Güne Karşı, daha sonra MFÖ grubunun kült şarkılarından biri haline geldi.

Grubun dağılmasının ardından solo kariyerine odaklanan Ayhan Sicimoğlu, ilerleyen yıllarda Peki Peki Anladık parçasının kendisine ithaf edildiğini Mazhar Alanson tarafından açıklandı. Ayrıca, Seyyal Taner ile birlikte de çalışmalar yapan Sicimoğlu, Heyecanlı ve Hop Otur Hop Kalk gibi dönemin popüler şarkılarının düzenlemelerini gerçekleştirdi.

Ayhan Sicimoğlu, çeşitli TV kanallarında yayınlanan Ayhan Sicimoğlu ile Renkler adlı kültür ve gezi programında Latin All Stars grubu ile birlikte perküsyon performansları sergiledi. Ayrıca, Joy FM'de Latin Lover isimli radyo programını düzenledi ve Hürriyet Seyahat gazetesinde her pazar köşe yazıları yazdı.

Ayhan Sicimoğlu’nun ilk albümü 2006 yılında Friends & Family adı ile çıktı. 2011 yılında çıkardığı En Estambul albümünde Armando Miranda, Rodigor Rodriguez, Burcu Güneş, Sibel Tüzün ve Esin İris gibi isimler vokal performanslarıyla yer aldı.

Aynı zamanda deniz tutkunu bir dalgıç olan Ayhan Sicimoğlu, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı Başkanı olarak da görev yaptı. Kızı Ayşe Sicimoğlu da müzikle ilgilenmekte ve opera-şan sanatçılığı yapmaktadır.

Sicimoğlu İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce konuşabilmektedir.

Kitapları:

2018 - Hastasıyım

2013 - Renkli Masallar

2012 - İstanbul - Hayalden Gerçeğe Sözden Yazıya

Albümleri:

2011 - En Estambul

2006 - Friends & Family