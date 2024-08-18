Suç örgütü lideri olduğu iddialarıyla tutuklanan Kaplan’ın yaşamı ve iş hayatı hakkında detaylar gün yüzüne çıktı.

Ayhan Bora Kaplan, 1971 doğumlu olup, şu an 53 yaşındadır. Erzurum'da doğan Kaplan, çocukluğunu Ankara’da geçirmiştir ve evli, dört çocuk babasıdır. İş dünyasına 2005 yılında bir telefoncu dükkanı açarak adım atan Kaplan, 2009 yılında bir giyim mağazası kurmuş, ayrıca hamburger zincirleri ve kahve dükkanları işletmektedir. 2000'li yıllarda Ankara'nın gece hayatında da birçok mekanın sahibi veya ortağı olarak tanınmıştır.

Kaplan, Ankara'da "Kaplan" adıyla bilinirken, “Kaplanlar” adlı suç örgütünün lideri olduğu iddialarıyla 2023 Eylül ayında tutuklanmıştır. Yurt dışına kaçmaya çalışırken Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yakalanan Kaplan, Ankara Sincan Cezaevi'ne gönderilmiş, ardından İzmir’e nakledilmiştir. Kaplan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 169 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmektedir.

Ayhan Bora Kaplan’ın suç örgütü liderliği iddialarıyla birlikte geçmiş yıllardan gelen suç dosyaları da bulunmaktadır. Kaplan, 1994 yılında yasaklı madde ticareti nedeniyle cezaevine girmiştir. Halen, suç örgütüne ilişkin 28’i tutuklu toplam 61 sanık yargılanmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli tanıkların yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil ve 1 komiserin gözaltına alındığını açıkladı. Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Gizli tanık S.S’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili olarak, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, işlemler titizlikle yürütülmektedir."