Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu bulunan 7 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Söz konusu davada, gizli tanık Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili olarak yargılanan tüm sanıklar serbest bırakıldı. Mahkeme, dosyada tutuklu sanık kalmadığını duyurdu.

Davanın ikinci duruşması Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Yoğun katılım nedeniyle duruşma salonu, 15. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı. Duruşmada, Serdar Sertçelik hakkında Etlik Şehir Hastanesi’nde rapor aldığı iddialarıyla ilgili tanık polis memuru Çağlar Karataş, işlemin standart bir uygulama olduğunu belirtti.

Diğer tanıklar ve sanık avukatları, davanın soyut iddialara dayandığını ve somut bir delil sunulmadığını ifade etti. Sanık Kerem Gökay Öner, suçlamaların asılsız olduğunu ve suçsuzluğunu kanıtlamak için beraat talep etti. Öner, Serdar Sertçelik ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını ve adli amirlerinin talimatlarını yerine getirdiğini söyledi.

Savcı, eksik hususların giderilmesi gerektiğini belirterek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini talep etti. Ancak mahkeme hakimi, gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurt dışında olması ve geri dönüş tarihinin belirsizliği nedeniyle tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Sanıklara yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Bir sonraki duruşma, 29 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

AYHAN BORA KAPLAN DAVASINDA SON DURUM

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne dair 20’si tutuklu 61 kişinin yargılandığı davanın duruşması ise 9 Eylül’de Sincan Cezaevi’nde yapılacak. Kaplan ve ekibinin, 7 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alınmasının ardından başlayan soruşturmada, 28 kişi tutuklanmış, diğerleri hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Kaplan’ın Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman ile ilişkisine dair iddialar da soruşturulmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda 28’i tutuklu 61 şüpheli hakkında iddianame hazırlamış, iddianame 17 Ocak’ta kabul edilmişti. Davanın gizli tanığı Serdar Sertçelik’in ilişkilerine dair yeni gelişmeler ve iddialar da araştırılmaya devam ediyor.