Aygün Cicibaş, İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Alaybey semtinde doğdu.

Karşıyaka camiasının yakından tanıdığı bir isim olan Cicibaş, hem taraftar hem yönetici kimliğiyle kulübün her kademesinde görev almıştır.

İlkokul, Ortaokul ve liseyi İzmir’de okumuştur. Üniversite eğitimini Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı. İkinci Üniversitesini İstanbul Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü bitirdi.

Aygün Cicibaş, iki kız çocuğu babasıdır.

Aygün Cicibaş, Karşıyaka’da esnaflık yapmaktadır ve Karşıyaka Spor Kulübü’nün başkanıdır.